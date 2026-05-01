Festival de l’association culturelle Turque de Molsheim Molsheim

Molsheim

Festival de l’association culturelle Turque

3 rue Mercedes Benz Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Venez à la découverte des saveurs de la Turquie avec de délicieuses spécialités traditionnelles.

Venez à la découverte des saveurs de la Turquie avec de délicieuses spécialités traditionnelles. .

3 rue Mercedes Benz Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Molsheim@ditibstrasbourg.fr

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English :

Discover the flavors of Turkey with delicious traditional specialties.

L’événement Festival de l’association culturelle Turque Molsheim a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig