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Festival de l’association culturelle Turque de Molsheim Molsheim

Festival de l’association culturelle Turque de Molsheim Molsheim samedi 16 mai 2026.

Adresse : 3 rue Mercedes Benz

Ville : 67120 Molsheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Molsheim

Festival de l’association culturelle Turque

3 rue Mercedes Benz Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

Venez à la découverte des saveurs de la Turquie avec de délicieuses spécialités traditionnelles.
Venez à la découverte des saveurs de la Turquie avec de délicieuses spécialités traditionnelles.   .

3 rue Mercedes Benz Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est   Molsheim@ditibstrasbourg.fr

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English :

Discover the flavors of Turkey with delicious traditional specialties.

L’événement Festival de l’association culturelle Turque Molsheim a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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