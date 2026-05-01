Festival de l’association culturelle Turque de Molsheim Molsheim
Festival de l’association culturelle Turque de Molsheim Molsheim samedi 16 mai 2026.
Molsheim
Festival de l’association culturelle Turque
3 rue Mercedes Benz Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Venez à la découverte des saveurs de la Turquie avec de délicieuses spécialités traditionnelles.
Venez à la découverte des saveurs de la Turquie avec de délicieuses spécialités traditionnelles. .
3 rue Mercedes Benz Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Molsheim@ditibstrasbourg.fr
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English :
Discover the flavors of Turkey with delicious traditional specialties.
L’événement Festival de l’association culturelle Turque Molsheim a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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