Grande vente de livres, CD et revues Molsheim
Grande vente de livres, CD et revues Molsheim samedi 23 mai 2026.
Molsheim
Grande vente de livres, CD et revues
6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
La médiathèque organise sa grande vente à tout petits prix de livres, CD et revues, retirés de ses collections. Rendez vous au caveau Bugatti de l’Hôtel de la Monnaie et n’oubliez pas vos sacs !
La médiathèque organise sa grande vente à tout petits prix de livres, CD et revues, retirés de ses collections. Rendez vous au caveau Bugatti de l’Hôtel de la Monnaie et n’oubliez pas vos sacs !
Paiement en espèce et carte bancaire. .
6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 mediatheque@molsheim.fr
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English :
The mediatheque is organizing its big sale of books, CDs and magazines from its collections, at very low prices. Come to the Bugatti cellar at the Hôtel de la Monnaie, and don’t forget your bags!
L’événement Grande vente de livres, CD et revues Molsheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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