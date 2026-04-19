Molsheim

Pique-nique chez le vigneron

Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Installez vous à la table du vignerons, amis, famille et clients sont conviés pour découvrir le métier de viticulteur et déguster leurs différents produits.

Les vignerons indépendants et leur famille invitent chez eux clients, amis et tous ceux qui veulent découvrir le métier de vigneron.

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille au cœur de son domaine. Un espace pour vous recevoir sera aménagé avec tables et chaises, et parfois même un barbecue. Le vigneron vous offre les vins et vous accueille pour parler de son métier et de ses vins. Chaque vigneron est par nature unique, chacun prévoit un programme qui lui ressemble. Les balades dans les vignes et visites de caves ainsi que les dégustations commentées sont les points essentiels de la journée.

Vigneronnes et vignerons indépendants expliquent leurs méthodes, l’effet des terroirs sur les vins, l’influence de la baisse des rendements. Pour petits et grands, c’est une occasion festive, détendue et conviviale de découvrir et comprendre la vigne, les vins et ceux qui les élaborent.

Chacun profite pleinement de la journée pour découvrir le charme spécifique de chaque cave et la passion qui anime les vignerons indépendants.

Réservation obligatoire

Dimanche et lundi chez Boehler Dominique à Wolxheim au 03 88 38 31 16

– Découverte du travail de la vigne et du vin par une balade dans le vignoble.

– Profitez du charme du Vignoble, du Terroir des paysages et du patrimoine.

– Un espace est aménagé avec table et bancs et un barbecue. La maison offre la dégustation de 3 verres de vins pour profiter pleinement de l’évènement

Venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, vous serez accueillis au cœur du domaine.

Rendez-vous à la Maison Zoeller à Wolxheim au 03 88 48 88 59 :

Balade dans le vignoble, visite de cave et jeux pour enfants.

.

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a seat at the winemaker’s table, where friends, family and customers are invited to discover the winegrower’s craft and taste their different products.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Molsheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig