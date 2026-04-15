Molsheim

Maitrise de garçons de la cathédrale de Mayence

Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le Mainzer Domchor, chœur de garçons de la cathédrale de Mayence (Allemagne), propose un concert de musique sacrée a cappella et avec orgue.

Le Mainzer Domchor, chœur de garçons de la cathédrale de Mayence (Allemagne), propose un concert de musique sacrée a cappella et avec orgue.

Fondé en 1866, l’ensemble assure le service musical de la cathédrale et se produit régulièrement en Allemagne et à l’international.

Le programme traverse plusieurs siècles de musique sacrée de la Renaissance, avec Orlando di Lasso, en passant par Schütz, Mendelssohn et Duruflé, jusqu’à des compositions contemporaines de Rosephanye Powell et Jaakko Mäntyjärvi. Les parties de soprano et d’alto sont chantées par de jeunes garçons n’ayant pas encore mué, offrant la sonorité caractéristique de cette tradition chorale séculaire. Des œuvres de Bach résonneront également à l’orgue Silbermann. Le chœur est dirigé depuis 2012 par le maître de chapelle de la cathédrale de Mayence, Karsten Storck .

Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 30 25 aaosm67@yahoo.fr

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English :

The Mainzer Domchor, a boys’ choir from Mainz Cathedral (Germany), presents a concert of sacred music a cappella and with organ.

L’événement Maitrise de garçons de la cathédrale de Mayence Molsheim a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig