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Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans Molsheim

Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans Molsheim mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 1 Cour des Chartreux

Ville : 67120 Molsheim

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Molsheim

Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans

1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 14:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Viens nous retrouver à la médiathèque pour écouter les 6 histoires du Prix des Incos et voter pour ton album préféré !
Viens nous retrouver à la médiathèque pour écouter les 6 histoires du Prix des Incos et voter pour ton album préféré !   .

1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26  mediatheque@molsheim.fr

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English :

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L’événement Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans Molsheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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