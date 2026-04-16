Molsheim

Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans

1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 14:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Viens nous retrouver à la médiathèque pour écouter les 6 histoires du Prix des Incos et voter pour ton album préféré !

Viens nous retrouver à la médiathèque pour écouter les 6 histoires du Prix des Incos et voter pour ton album préféré ! .

1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 mediatheque@molsheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join us at the multimedia library to listen to the 6 stories in the Prix des Incos and vote for your favourite album!

L’événement Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans Molsheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig