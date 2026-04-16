Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans Molsheim
Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans Molsheim mercredi 20 mai 2026.
Molsheim
Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans
1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 14:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Viens nous retrouver à la médiathèque pour écouter les 6 histoires du Prix des Incos et voter pour ton album préféré !
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1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 mediatheque@molsheim.fr
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L’événement Le Prix des Incos est de retour Histoires pour les 3-6 ans Molsheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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