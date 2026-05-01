Molsheim

Exposition 100 000 ans d’histoire dans la vallée de la Bruche et le piémont des Vosges.

4 cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-06-15 2026-09-16

Cette exposition est le fruit de 40 années de travail minutieux, découvrez à travers de nombreux objets le mode de vie de nos ancêtres.

Quarante années de fouilles et de recherches dans la région de Molsheim apportent un éclairage renouvelé sur les premiers habitants de notre territoire, à travers les milliers d’objets découverts sur les quelque 500 sites archéologiques recensés dans un rayon de 15 kilomètres.

Les trois grandes périodes chronologiques (la Préhistoire, la Protohistoire et l’époque romaine) sont illustrées par des objets caractéristiques. Les visiteurs pourront voir entre autres des ossements d’animaux, des outils en pierre taillée puis polie (pour la Préhistoire), des objets et des bijoux en bronze provenant de sépultures (pour la Protohistoire). Pour la période romaine, la céramique sigillée ainsi que des restes d’amphores témoignent des échanges économiques de cette région avec d’autres espaces de l’empire romain.

Visites guidées pour groupes et scolaires sur rendez-vous, se renseigner auprès du musée. L’accès à l’exposition est inclus dans le billet d’entrée au musée. .

4 cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 59 38 musee@molsheim.fr

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English :

This exhibition is the fruit of 40 years’ painstaking work, and features a wide range of objects showing how our ancestors lived.

L’événement Exposition 100 000 ans d’histoire dans la vallée de la Bruche et le piémont des Vosges. Molsheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig