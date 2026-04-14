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Concert d’un groupe folklorique Alsacien Molsheim

Concert d’un groupe folklorique Alsacien Molsheim mardi 2 juin 2026.

Adresse : 6 rue de la Monnaie

Ville : 67120 Molsheim

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Molsheim

Concert d’un groupe folklorique Alsacien

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02 22:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Le folklore alsacien est à l’honneur à Molsheim ! Le groupe folklorique D’Richstetter Säneftblueme vous propose une spectacle 100% alsacien.   .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 80 75 26  cnrm.arm67@gmail.com

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English :

L’événement Concert d’un groupe folklorique Alsacien Molsheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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