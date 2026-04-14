Concert d’un groupe folklorique Alsacien Molsheim
Concert d’un groupe folklorique Alsacien Molsheim mardi 2 juin 2026.
Molsheim
Concert d’un groupe folklorique Alsacien
6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02 22:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Le folklore alsacien est à l’honneur à Molsheim ! Le groupe folklorique D’Richstetter Säneftblueme vous propose une spectacle 100% alsacien. .
6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 80 75 26 cnrm.arm67@gmail.com
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English :
L’événement Concert d’un groupe folklorique Alsacien Molsheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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