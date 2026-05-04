Molsheim

Canid’day

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le rendez-vous incontournable pour vos poilus est de retour !

La deuxième édition du Canid’Day débarque à Molsheim ! Que vous soyez plutôt team chien ou team chat , c’est la journée idéale pour chouchouter votre fidèle compagnon.

Au programme de cette journée exceptionnelle

• Village de créateurs Découvrez des stands uniques pour gâter vos animaux.

• Grande Tombola De nombreux lots à gagner pour faire des heureux.

• Rencontres Pro Échangez avec des experts canins et félins pour des conseils personnalisés.

• Shooting Photo Poudre Repartez avec un souvenir coloré et un effet WOW garanti.

• Restauration & Buvette Tout ce qu’il faut pour se régaler sur place.

On vous attend nombreux avec vos boules de poils ! .

10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 70 Pattounesgourmandes@gmail.com

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English :

L’événement Canid’day Molsheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig