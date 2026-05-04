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Canid’day Molsheim

Canid’day Molsheim dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 10 rue du Maréchal Foch

Ville : 67120 Molsheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Molsheim

Canid’day

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Le rendez-vous incontournable pour vos poilus est de retour !
La deuxième édition du Canid’Day débarque à Molsheim ! Que vous soyez plutôt team chien ou team chat , c’est la journée idéale pour chouchouter votre fidèle compagnon.

Au programme de cette journée exceptionnelle
• Village de créateurs Découvrez des stands uniques pour gâter vos animaux.
• Grande Tombola De nombreux lots à gagner pour faire des heureux.
• Rencontres Pro Échangez avec des experts canins et félins pour des conseils personnalisés.
• Shooting Photo Poudre Repartez avec un souvenir coloré et un effet WOW garanti.
• Restauration & Buvette Tout ce qu’il faut pour se régaler sur place.

On vous attend nombreux avec vos boules de poils !   .

10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 70  Pattounesgourmandes@gmail.com

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English :

L’événement Canid’day Molsheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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