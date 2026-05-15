Flûtes alors ! Molsheim
Flûtes alors ! Molsheim mercredi 17 juin 2026.
Molsheim
Flûtes alors !
1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La médiathèque en partenariat avec l’école de musique et de danse de Molsheim vous propose une séance d’histoires en musique et en famille, à partir de 3 ans.
La médiathèque en partenariat avec l’école de musique et de danse de Molsheim vous propose une séance d’histoires en musique et en famille, à partir de 3 ans. .
1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 médiatheque@molsheim.fr
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English :
The mediatheque, in partnership with the Molsheim music and dance school, invites you to a musical storytelling session for the whole family, from age 3 upwards.
L’événement Flûtes alors ! Molsheim a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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