Censeau

Concert Coline Malice

Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Partout en chemin.

Le nouveau spectacle de Coline Malice s’aventure dans un échange avec le chant d’une plante… ce qu’on appelle la musique des plantes. En toute simplicité, Coline nous chante ses chansons, comme à son habitude, mais en lien, avec le vivant. Avec vous, le public et avec la présence chantante d’une plante qui s’improvise, simplement. Coline s’accompagne de son accordéon et de quelques autres instruments hang pan, monocorde, keitar… .

Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 31 97 32

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English : Concert Coline Malice

L’événement Concert Coline Malice Censeau a été mis à jour le 2026-05-05 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA