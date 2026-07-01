Concert Comédie, pop & jazz Festival de la Sainte-Marguerite Château de Bracquetuit Bracquetuit

Informations pratiques

Bracquetuit

Concert Comédie, pop & jazz Festival de la Sainte-Marguerite

Château de Bracquetuit 21 Place de l’Église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 22:20:00

Date(s) :

2026-07-18

L’association Les Contres Courants a pour objectif de promouvoir et valoriser les activités de différents musiciens qui ont pour objectif de démocratiser la musique classique et l’art lyrique. Ainsi que différents lieux artistiques qui ont pour objectif la transmission et la mémoire de l’art.

Ce second concert offrira un voyage musical plus éclectique avec un concert Pop & Jazz, mêlant comédie musicale, standards et influences contemporaines.

Ce rendez-vous permet de valoriser à la fois des artistes confirmés et des talents émergents, dans une approche ouverte et exigeante du chant, fidèle à une volonté de décloisonner les genres et de toucher des publics variés.

Un week-end unique où se rencontrent art, artisanat, animations et concerts dans un cadre exceptionnel. .

Château de Bracquetuit 21 Place de l’Église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 26 46 45

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English : Concert Comédie, pop & jazz Festival de la Sainte-Marguerite

L’événement Concert Comédie, pop & jazz Festival de la Sainte-Marguerite Bracquetuit a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux