Visite guidée du parc, Château de Bracquetuit, Bracquetuit

Informations pratiques

Visite guidée du parc 19 et 20 septembre Château de Bracquetuit Seine-Maritime

Durée 1h, 5€, 3€ <26 ans et bénéficiaires des minima sociaux, gratuit <12 ans, 25 pers. max. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée du parc avec François, le propriétaire (environ 1 heure)

Château de Bracquetuit 21 place de l’église, 76850 Bracquetuit Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie 06 84 26 46 45 https://cjcbracquetuit.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61559728830424 Les plus vieilles traces de construction maçonnées datent de la fin du XVIIᵉ. Quelques arbres centenaires accompagnent son jeune parc à caractère botanique dessiné et réalisé par le propriétaire. Parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Profitez d’une visite guidée du parc avec François, le propriétaire (environ 1 heure)

©Compagnie des Jardins du Chateau de Bracquetuit