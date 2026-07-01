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Visite guidée du parc, Château de Bracquetuit, Bracquetuit

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bracquetuit · Bracquetuit

Visite guidée du parc, Château de Bracquetuit, Bracquetuit

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Bracquetuit
Adresse
21 place de l'église, 76850 Bracquetuit
Ville
76850 Bracquetuit
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h, 5€, 3€ <26 ans et bénéficiaires des minima sociaux, gratuit <12 ans, 25 pers. max.

Visite guidée du parc 19 et 20 septembre Château de Bracquetuit Seine-Maritime

Durée 1h, 5€, 3€ <26 ans et bénéficiaires des minima sociaux, gratuit <12 ans, 25 pers. max. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée du parc avec François, le propriétaire (environ 1 heure)

Château de Bracquetuit 21 place de l’église, 76850 Bracquetuit Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie 06 84 26 46 45 https://cjcbracquetuit.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61559728830424 Les plus vieilles traces de construction maçonnées datent de la fin du XVIIᵉ. Quelques arbres centenaires accompagnent son jeune parc à caractère botanique dessiné et réalisé par le propriétaire. Parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Profitez d’une visite guidée du parc avec François, le propriétaire (environ 1 heure)

©Compagnie des Jardins du Chateau de Bracquetuit

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