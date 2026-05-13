Bracquetuit

Atelier bijoux en porcelaine

38 Place de l’église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-16

Venez découvrir la douceur de la porcelaine en réalisant vos propres bijoux à partir des fleurs de notre jardin.

-visite du jardin

-cueillette des végétaux dont vous aurez besoin

-premier contact avec la porcelaine thixotropie !

-application des végétaux sur la porcelaine

-coloration des empreintes à l’engobe

-découpe des formes des bijoux et finition

-choix de deux pièces pour le montage en boucles d’oreilles (monture inox)

-choix d’une pièce pour montage en pendentif.

Nous cuisons et émaillons en transparent toutes vos pièces réalisées ce jour.

Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos pièces 3 à 4 semaines après à l’atelier ou par envoi postal (frais de port 5 €)

6 participants maximum et inscription obligatoire. Atelier d’environ 3h animé par Florence, céramiste d’art. .

38 Place de l’église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 12 16

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English : Atelier bijoux en porcelaine

L’événement Atelier bijoux en porcelaine Bracquetuit a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux