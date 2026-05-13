Atelier bijoux en porcelaine Bracquetuit
Atelier bijoux en porcelaine Bracquetuit samedi 27 juin 2026.
Bracquetuit
Atelier bijoux en porcelaine
38 Place de l’église Bracquetuit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-16
Venez découvrir la douceur de la porcelaine en réalisant vos propres bijoux à partir des fleurs de notre jardin.
-visite du jardin
-cueillette des végétaux dont vous aurez besoin
-premier contact avec la porcelaine thixotropie !
-application des végétaux sur la porcelaine
-coloration des empreintes à l’engobe
-découpe des formes des bijoux et finition
-choix de deux pièces pour le montage en boucles d’oreilles (monture inox)
-choix d’une pièce pour montage en pendentif.
Nous cuisons et émaillons en transparent toutes vos pièces réalisées ce jour.
Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos pièces 3 à 4 semaines après à l’atelier ou par envoi postal (frais de port 5 €)
6 participants maximum et inscription obligatoire. Atelier d’environ 3h animé par Florence, céramiste d’art. .
38 Place de l’église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 12 16
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English : Atelier bijoux en porcelaine
L’événement Atelier bijoux en porcelaine Bracquetuit a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux