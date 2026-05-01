Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026 Salles des fêtes Bracquetuit
Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026 Salles des fêtes Bracquetuit samedi 30 mai 2026.
Bracquetuit
Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026
Salles des fêtes 293 Rue du Puits Bracquetuit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Amicale des Jeunes vous donne rendez-vous pour vivre ensemble la grande finale de la Ligue des Champions !
Diffusion du match PSG Arsenal
Ouverture des portes à 17h
Début de la diffusion à 18h
Buvette sur place Petite restauration disponible
Venez nombreux partager ce grand moment de football dans une ambiance conviviale ! .
Salles des fêtes 293 Rue du Puits Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie amicale-des-jeunes@outlook.fr
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English : Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026
L’événement Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026 Bracquetuit a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux