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Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026 Salles des fêtes Bracquetuit

Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026 Salles des fêtes Bracquetuit samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salles des fêtes

Adresse : 293 Rue du Puits

Ville : 76850 Bracquetuit

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bracquetuit

Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026

Salles des fêtes 293 Rue du Puits Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :
2026-05-30

L’Amicale des Jeunes vous donne rendez-vous pour vivre ensemble la grande finale de la Ligue des Champions !

Diffusion du match PSG Arsenal

Ouverture des portes à 17h
Début de la diffusion à 18h

Buvette sur place Petite restauration disponible

Venez nombreux partager ce grand moment de football dans une ambiance conviviale !   .

Salles des fêtes 293 Rue du Puits Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie   amicale-des-jeunes@outlook.fr

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English : Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026

L’événement Diffusion de la final de la Ligue des Champions 2026 Bracquetuit a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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