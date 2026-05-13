Feu de la Saint-Jean 2026 Salle des fêtes de Bracquetuit Bracquetuit
Feu de la Saint-Jean 2026 Salle des fêtes de Bracquetuit Bracquetuit samedi 20 juin 2026.
Bracquetuit
Feu de la Saint-Jean 2026
Salle des fêtes de Bracquetuit 293 Rue du Puits Bracquetuit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’Amicale des Jeunes de Bracquetuit vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle.
Au programme
Barbecue géant
Buvette
Spectacle pyrotechnique inédit et spectaculaire
Soirée dansante animée par DJ
Venez nombreux partager un moment convivial et festif entre amis ou en famille pour célébrer la Saint-Jean comme il se doit !
On vous attend nombreux ! .
Salle des fêtes de Bracquetuit 293 Rue du Puits Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie amicale-des-jeunes@outlook.fr
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English : Feu de la Saint-Jean 2026
L’événement Feu de la Saint-Jean 2026 Bracquetuit a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux