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Feu de la Saint-Jean 2026 Salle des fêtes de Bracquetuit Bracquetuit

Feu de la Saint-Jean 2026 Salle des fêtes de Bracquetuit Bracquetuit samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Bracquetuit

Adresse : 293 Rue du Puits

Ville : 76850 Bracquetuit

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bracquetuit

Feu de la Saint-Jean 2026

Salle des fêtes de Bracquetuit 293 Rue du Puits Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’Amicale des Jeunes de Bracquetuit vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle.

Au programme
Barbecue géant
Buvette
Spectacle pyrotechnique inédit et spectaculaire
Soirée dansante animée par DJ

Venez nombreux partager un moment convivial et festif entre amis ou en famille pour célébrer la Saint-Jean comme il se doit !

On vous attend nombreux !   .

Salle des fêtes de Bracquetuit 293 Rue du Puits Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie   amicale-des-jeunes@outlook.fr

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English : Feu de la Saint-Jean 2026

L’événement Feu de la Saint-Jean 2026 Bracquetuit a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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