Feu de la Saint-Jean 2026 Salle des fêtes de Bracquetuit Bracquetuit

Bracquetuit

Feu de la Saint-Jean 2026

Salle des fêtes de Bracquetuit 293 Rue du Puits Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Amicale des Jeunes de Bracquetuit vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle.

Au programme

Barbecue géant

Buvette

Spectacle pyrotechnique inédit et spectaculaire

Soirée dansante animée par DJ

Venez nombreux partager un moment convivial et festif entre amis ou en famille pour célébrer la Saint-Jean comme il se doit !

On vous attend nombreux ! .

Salle des fêtes de Bracquetuit 293 Rue du Puits Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie amicale-des-jeunes@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint-Jean 2026

L’événement Feu de la Saint-Jean 2026 Bracquetuit a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux