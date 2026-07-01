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AGENDA · Lusignac

Concert Comme autrefois en moi piano & voix soprano Lusignac

dimanche 19 juillet 2026 · Lusignac

Concert Comme autrefois en moi piano & voix soprano Lusignac

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
24320 Lusignac
Département
Dordogne
Tarif

Lusignac

Concert Comme autrefois en moi piano & voix soprano

Lusignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert Comme autrefois en moi Journal intime d’une chanteuse piano et soprano
Concert Comme autrefois en moi Journal intime d’une chanteuse piano et soprano   .

Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 55 41 98 

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English : Concert Comme autrefois en moi piano & voix soprano

Comme autrefois en moi Concert: The Diary of a Singer—Piano and Soprano

L’événement Concert Comme autrefois en moi piano & voix soprano Lusignac a été mis à jour le 2026-07-01 par Val de Dronne

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