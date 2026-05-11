Concert commémoratif Independence Tour Place du 6 juin Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Concert commémoratif Independence Tour

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert Adult Community Tour par American Music Abroad, organisateur de tournées musicales destinées aux musiciens de lycée, d’université et adultes jouant dans des orchestres, des chorales, des comédies musicales et des groupes de musique.

Concert Adult Community Tour par American Music Abroad, organisateur de tournées musicales destinées aux musiciens de lycée, d’université et adultes jouant dans des orchestres, des chorales, des comédies musicales et des groupes de musique. .

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert commémoratif Independence Tour

Concert Adult Community Tour by American Music Abroad, organiser of music tours for high school, university and adult musicians playing in orchestras, choirs, musicals and bands.

L’événement Concert commémoratif Independence Tour Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom