Concert commémoratif Independence Tour Place du 6 juin Arromanches-les-Bains
Concert commémoratif Independence Tour Place du 6 juin Arromanches-les-Bains samedi 1 août 2026.
Arromanches-les-Bains
Concert commémoratif Independence Tour
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:30:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert Adult Community Tour par American Music Abroad, organisateur de tournées musicales destinées aux musiciens de lycée, d’université et adultes jouant dans des orchestres, des chorales, des comédies musicales et des groupes de musique.
Concert Adult Community Tour par American Music Abroad, organisateur de tournées musicales destinées aux musiciens de lycée, d’université et adultes jouant dans des orchestres, des chorales, des comédies musicales et des groupes de musique. .
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Concert commémoratif Independence Tour
Concert Adult Community Tour by American Music Abroad, organiser of music tours for high school, university and adult musicians playing in orchestras, choirs, musicals and bands.
L’événement Concert commémoratif Independence Tour Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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