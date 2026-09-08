Concert : Compositrices au tournant du XXe siècle, Hôtel de Ville, Avranches
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Avranches
Informations pratiques
Concert : Compositrices au tournant du XXe siècle Dimanche 20 septembre, 18h00 Hôtel de Ville Manche
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Compositrices au tournant du XXe siècle
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Le Trio George vous propose de découvrir les œuvres de compositrices telles qu’Amy Beach, Mel Bonis, Lili Boulanger ou Madeleine Dring. À travers des pièces pour piano, flûte et saxophone soprano, interprétées en trio, en duo ou en solo, ce récital met en lumière la richesse de leurs univers musicaux. Des éléments biographiques et des clés d’écoute accompagnent le concert pour mieux comprendre leurs parcours et leurs œuvres.
– Trio George –
Hôtel de Ville Place Littré, 50300 Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 79 57 00 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Compositrices au tournant du XXe siècle
©Sophie Lulague
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