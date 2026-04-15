Démonstration : visite d’un atelier d’ébénisterie d’art, Atelier d’ébéniste, Avranches
Démonstration : visite d’un atelier d’ébénisterie d’art, Atelier d’ébéniste, Avranches vendredi 18 septembre 2026.
Démonstration : visite d’un atelier d’ébénisterie d’art 18 – 20 septembre Atelier d’ébéniste Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir un atelier d’ébénisterie d’art,
où se perpétuent les méthodes traditionnelles de restauration du mobilier ancien : marqueterie, placage, sièges, vernis au tampon, tournage sur bois…
Atelier d’ébéniste 1 allée de la baie, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 06 99 23 14 42 https://www.ebeniste-avranches.com https://www.youtube.com/@stephanesimon3249 ébéniste d’art restauration et vente de mobilier ancien
Journées européennes du patrimoine 2026
stephane simon
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