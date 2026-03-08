Visite La Bibliothèque patrimoniale se dévoile Place Littré Avranches

Visite La Bibliothèque patrimoniale se dévoile

Place Littré Mairie 2e étage Avranches Manche

Comme chaque 1er mercredi du mois, la Bibliothèque patrimoniale ouvre ses portes aux curieux de livres anciens. C’est l’occasion de (re)découvrir cette exceptionnelle salle de lecture du XIXè siècle qui conserve manuscrits et imprimés, à travers les visites commentées de ses gardiens.

Rendez-vous à 14h et 15h durée 30mn sans réservation. .

