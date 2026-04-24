Conférence Les Chemins du Mont-Saint-Michel et l’Avranchin Place Littré Avranches

Avranches

Conférence Les Chemins du Mont-Saint-Michel et l’Avranchin

Place Littré Mairie salle du conseil Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 21:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Le territoire du Sud-Manche est profondément marqué par l’aventure pélerine. Au fil des siècles, les pèlerins se rendant au sanctuaire du Mont Saint-Michel ont arpenté le territoire. Ils faisaient étape à Avranches, la porte du Mont , traversée par le chemin venant de Rouen.

Venez découvrir les secrets de ces sentiers chargés d’histoire(s). Par Vincent Juhel, président de l’Association des Chemins du Mont Saint-Michel. .

Place Littré Mairie salle du conseil Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr

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English : Conférence Les Chemins du Mont-Saint-Michel et l’Avranchin

L’événement Conférence Les Chemins du Mont-Saint-Michel et l’Avranchin Avranches a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts