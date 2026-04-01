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Spectacle Fidèle au poste Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Spectacle Fidèle au poste Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Spectacle Fidèle au poste Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Café solidaire Le Ti'Boussa

Adresse : 3 rue de la liberté

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Avranches

Spectacle Fidèle au poste

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Solo de clown improvisé par J.Pierre Galiazzo, compagnie Chaloupé (Arièges). Pour le bon déroulement du spectacle les portes du café seront fermées dès 20h30.
Restauration possible dès 19h.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

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English : Spectacle Fidèle au poste

L’événement Spectacle Fidèle au poste Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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