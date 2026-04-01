Spectacle Fidèle au poste Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Spectacle Fidèle au poste Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 24 avril 2026.
Avranches
Spectacle Fidèle au poste
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Solo de clown improvisé par J.Pierre Galiazzo, compagnie Chaloupé (Arièges). Pour le bon déroulement du spectacle les portes du café seront fermées dès 20h30.
Restauration possible dès 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Fidèle au poste
L’événement Spectacle Fidèle au poste Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Avranches (Manche)
- Concert Capitaine DUO Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches 23 avril 2026
- Salon de l’Habitat et vente de plantes d’Avranches Parking Carrefour Avranches Saint Martin Avranches 24 avril 2026
- Visite Les manuscrits du Trésor Scriptorial Avranches 24 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Mont Saint-Michel-Normandie, Avranches 1 mai 2026
- Espace cyclosport Circuit du Sud Manche Avranches Manche 1 mai 2026