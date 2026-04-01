Spectacle Fidèle au poste Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Spectacle Fidèle au poste

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Solo de clown improvisé par J.Pierre Galiazzo, compagnie Chaloupé (Arièges). Pour le bon déroulement du spectacle les portes du café seront fermées dès 20h30.

Restauration possible dès 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Spectacle Fidèle au poste

L’événement Spectacle Fidèle au poste Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts