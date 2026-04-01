Concert Capitaine DUO Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Concert Capitaine DUO Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches jeudi 23 avril 2026.
Avranches
Concert Capitaine DUO
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 21:00:00
fin : 2026-04-23 23:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Pascal, pianiste et interprète et, Brigitte pianiste, clavier, bassiste et arrangement, proposent un répertoire de compositions personnelles qui mêle mélancolie et optimisme, détresse et espoir.
Restauration possible à partir de 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Concert Capitaine DUO
L’événement Concert Capitaine DUO Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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