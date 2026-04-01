Concert Capitaine DUO Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Concert Capitaine DUO

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 21:00:00

fin : 2026-04-23 23:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Pascal, pianiste et interprète et, Brigitte pianiste, clavier, bassiste et arrangement, proposent un répertoire de compositions personnelles qui mêle mélancolie et optimisme, détresse et espoir.

Restauration possible à partir de 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert Capitaine DUO

L’événement Concert Capitaine DUO Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts