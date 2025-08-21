Espace cyclosport Circuit du Sud Manche Avranches Manche

Espace cyclosport Circuit du Sud Manche

Espace cyclosport Circuit du Sud Manche Place Carnot 50300 Avranches Manche Normandie

Durée : 240 Distance : 97000.0 Tarif :

Avec son label Espace Cyclosport , la Fédération Française de Cyclisme souhaite développer la pratique cyclosportive. Inscrire la Manche dans ce programme est un véritable gage de qualité pour les amateurs de vélo. Les itinéraires labellisés sont ainsi parrainés par les champions locaux pour vous faire découvrir leurs terres d’entraînement.

Le circuit du Sud Manche, semé de faux-plats, de montées, de beaux axes plats mais aussi escarpés, vous fera travailler votre endurance. Il se prête également à la réalisation d’exercices plus spécifiques comme le fractionné par exemple.

Tout commence à Avranches avec un premier tronçon rectiligne en haut de crête pour traverser la Manche dans sa largeur. Vous serez à mi-parcours aux alentours de Mortain ! En été, c’est l’occasion de descendre vers les cascades pour se rafraichir et profiter du lieu.

Vous rejoindrez rapidement la baie du Mont Saint-Michel par la suite. La montée finale vous demandera de puiser dans vos dernières ressources… En récompense, profitez de la vue sur la Merveille depuis le Jardin des Plantes.

English : Espace cyclosport Circuit du Sud Manche

With its Espace Cyclosport label, the French Cycling Federation wishes to develop the practice of cycling. Including the English Channel in this programme is a real guarantee of quality for cycling enthusiasts. The labelled itineraries are sponsored by local champions to help you discover their training grounds.

The circuit of the South Channel, full of false flats, climbs, beautiful flat but also steep roads, will make you work on your endurance. It also lends itself to more specific exercises, such as split training for example.

It all starts in Avranches with a first straight section at the top of the ridge to cross the Channel in its width. You will be halfway around Mortain! In summer, it is the opportunity to go down to the waterfalls to refresh yourself and enjoy the place.

You will quickly reach the bay of Mont Saint-Michel afterwards. The final climb will require you to draw on your last resources… As a reward, enjoy the view of the Wonder from the Jardin des Plantes.

Deutsch :

Mit dem Label Espace Cyclosport möchte die Fédération Française de Cyclisme die Ausübung des Radsports fördern. Die Aufnahme des Ärmelkanals in dieses Programm ist eine echte Qualitätsgarantie für Radsportfans. Die mit dem Label ausgezeichneten Strecken werden von den lokalen Champions gesponsert, damit Sie ihre Trainingsgebiete entdecken können.

Der Rundkurs im Sud Manche, der mit unebenen Stellen, Steigungen, schönen flachen, aber auch steilen Achsen gespickt ist, wird Ihre Ausdauer trainieren. Sie eignet sich auch für spezifischere Übungen wie z. B. den Split.

Alles beginnt in Avranches mit einem ersten geradlinigen Abschnitt auf einem Bergkamm, um den Ärmelkanal in seiner ganzen Breite zu durchqueren. Die Hälfte der Strecke erreichen Sie in der Umgebung von Mortain! Im Sommer bietet sich hier die Gelegenheit, zu den Wasserfällen hinunterzusteigen, um sich zu erfrischen und den Ort zu genießen.

Anschließend erreichen Sie schnell die Bucht von Mont Saint-Michel. Der letzte Anstieg wird Sie dazu auffordern, Ihre letzten Ressourcen anzuzapfen… Zur Belohnung können Sie vom Jardin des Plantes aus den Blick auf das Wunder genießen.

Italiano :

Con il marchio Espace Cyclosport , la Federazione ciclistica francese intende sviluppare le attività ciclosportive. L’inclusione della Manche in questo programma è una vera garanzia di qualità per gli appassionati di ciclismo. I percorsi contrassegnati sono sponsorizzati da campioni locali per aiutarvi a scoprire i loro terreni di allenamento.

Il circuito Sud Manche, ricco di falsopiani, salite e belle strade pianeggianti ma anche ripide, vi aiuterà a lavorare sulla resistenza. Si presta anche ad esercizi più specifici, come ad esempio l’allenamento a metà.

Tutto inizia ad Avranches con un primo tratto rettilineo in cima a una cresta per attraversare la Manica nella sua larghezza. Sarete a metà del percorso nei pressi di Mortain! In estate, è l’occasione per scendere alle cascate per rinfrescarsi e godersi il luogo.

In seguito si raggiunge rapidamente la baia di Mont Saint-Michel. La scalata finale vi richiederà di attingere alle vostre ultime risorse? Come ricompensa, godetevi la vista della Meraviglia dal Jardin des Plantes.

Español :

Con su etiqueta Espace Cyclosport , la Federación Francesa de Ciclismo desea desarrollar las actividades ciclodeportivas. La inclusión de la Mancha en este programa es una auténtica garantía de calidad para los aficionados al ciclismo. Las rutas etiquetadas están patrocinadas por campeones locales para ayudarle a descubrir sus terrenos de entrenamiento.

El circuito Sud Manche, repleto de falsos llanos, subidas y hermosas carreteras llanas pero también empinadas, le ayudará a trabajar su resistencia. También se presta a ejercicios más específicos, como el entrenamiento dividido, por ejemplo.

Todo comienza en Avranches con un primer tramo recto en la cima de una cresta para cruzar el Canal en su anchura. Estará a mitad de camino en las cercanías de Mortain En verano, es la ocasión de bajar a las cascadas para refrescarse y disfrutar del lugar.

A continuación, llegará rápidamente a la bahía del Monte Saint-Michel. El ascenso final requerirá que recurras a tus últimos recursos.. Como recompensa, disfrute de la vista de la Maravilla desde el Jardin des Plantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme