Autour d’Avranches Avranches Manche

Autour d’Avranches

Autour d’Avranches 50300 Avranches Manche Normandie

Durée : 105 Distance : 19000.0 Tarif :

Aux portes d’Avranches, cité à découvrir, le circuit s’engage dans le bocage. Les chemins sont larges, bien encaissés, puis ils deviennent plus étroits. Quelques passages techniques à Saint-Martin-des-Champs (Chemin de la Butte) et Saint-Senier-sous-Avranches (Chemin de l’Angotière et Le Bois Pépin) donnent un peu de difficulté à ce parcours qui demeure très accessible.

English : Autour d’Avranches

At the gates of Avranches, a city to discover, the circuit goes into the bocage. The paths are wide, well entrenched, then they become narrower. Some technical passages at Saint-Martin-des-Champs (Chemin de la Butte) and Saint-Senier-sous-Avranches (Chemin de l’Angotière and Le Bois Pépin) give some difficulty to this route which remains very accessible.

Deutsch :

Vor den Toren von Avranches, einer Stadt, die es zu entdecken gilt, führt die Strecke in die Bocage. Die Wege sind breit und gut ausgebaut, dann werden sie schmaler. Einige technische Passagen in Saint-Martin-des-Champs (Chemin de la Butte) und Saint-Senier-sous-Avranches (Chemin de l’Angotière und Le Bois Pépin) verleihen dieser Strecke, die dennoch sehr zugänglich ist, ein wenig Schwierigkeit.

Italiano :

Alle porte di Avranches, città tutta da scoprire, il percorso si inoltra nel bocage. I sentieri sono ampi e ben sviluppati, poi si restringono. Alcuni tratti tecnici a Saint-Martin-des-Champs (Chemin de la Butte) e Saint-Senier-sous-Avranches (Chemin de l’Angotière e Le Bois Pépin) rendono il percorso un po’ più difficile, ma è comunque molto accessibile.

Español :

A las puertas de Avranches, una ciudad por descubrir, la ruta se adentra en el bocage. Los caminos son anchos y bien desarrollados, luego se vuelven más estrechos. Algunos tramos técnicos en Saint-Martin-des-Champs (Chemin de la Butte) y Saint-Senier-sous-Avranches (Chemin de l’Angotière y Le Bois Pépin) hacen que la ruta sea un poco más difícil, pero sigue siendo muy accesible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme