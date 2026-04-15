Découverte des étoiles et de l’astronomie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Découverte des étoiles et de l’astronomie

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Jonathan Hardy, passionné, vous explique tout ce que vous voulez savoir sur l’univers grâce à ses connaissances et ses outils pédagogiques.

Restauration sur place possible dès 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Découverte des étoiles et de l’astronomie

L’événement Découverte des étoiles et de l’astronomie Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts