Découverte des étoiles et de l’astronomie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Découverte des étoiles et de l’astronomie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches samedi 2 mai 2026.
Avranches
Découverte des étoiles et de l’astronomie
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02 22:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Jonathan Hardy, passionné, vous explique tout ce que vous voulez savoir sur l’univers grâce à ses connaissances et ses outils pédagogiques.
Restauration sur place possible dès 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Découverte des étoiles et de l’astronomie
L’événement Découverte des étoiles et de l’astronomie Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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