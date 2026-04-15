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Découverte des étoiles et de l’astronomie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Découverte des étoiles et de l’astronomie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Découverte des étoiles et de l’astronomie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches samedi 2 mai 2026.

Lieu : Café solidaire Le Ti'Boussa

Adresse : 3 rue de la liberté

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Avranches

Découverte des étoiles et de l’astronomie

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Jonathan Hardy, passionné, vous explique tout ce que vous voulez savoir sur l’univers grâce à ses connaissances et ses outils pédagogiques.
Restauration sur place possible dès 19h.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

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English : Découverte des étoiles et de l’astronomie

L’événement Découverte des étoiles et de l’astronomie Avranches a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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