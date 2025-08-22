Promenade du CAUE des arbres, d’un jardin à l’autre

Promenade du CAUE des arbres, d’un jardin à l’autre 50300 Avranches Manche Normandie

Durée : 30 Distance : 1000.0 Tarif :

C’est une abeille au-dessus de la tête qu’une miss, jardinière et apicultrice, nous entraîne dans la ville, d’arbre en arbre. C’est ainsi qu’elle l’arpente, en les mesurant. Elle observe leur architecture, les compare et s’amuse à distinguer les plus grands des plus petits collectionnés dans le Jardin des Plantes. Elle les contemple depuis le sol et les détaille, les imaginant dans son jardin… Mais toujours, elle laisse la cime à l’abeille. Elle reprend le chemin, flânant dans la ville, comptant ses pas sous l’allée des vieux tilleuls. Puis elle s’élève à son tour dans le Jardin Bergevin. Là, elle recherche les grands arbres dans le paysage de la ville et dessine son chemin, d’un jardin à l’autre.

Départ Jardin des plantes

http://www.caue50.fr/promenades/arbres/ +33 2 33 77 20 77

English : Promenade du CAUE des arbres, d’un jardin à l’autre

It’s a bee above our heads that a miss, a gardener and beekeeper, takes us through the city, from tree to tree. That’s how she surveys it, by measuring them. She observes their architecture, compares them and has fun distinguishing the biggest from the smallest collected in the Jardin des Plantes. She contemplates them from the ground and details them, imagining them in her garden… But always, she leaves the top to the bee. She goes on her way again, strolling through the city, counting her steps under the avenue of old lime trees. Then it takes its turn to rise in the Jardin Bergevin. There, she looks for the tall trees in the city landscape and draws her way from one garden to the other.

Departure: Plant Garden

Deutsch :

Mit einer Biene über dem Kopf führt uns eine Miss, Gärtnerin und Imkerin, durch die Stadt, von Baum zu Baum. So durchstreift sie die Stadt und misst sie aus. Sie beobachtet ihre Architektur, vergleicht sie und macht sich einen Spaß daraus, die größten von den kleinsten zu unterscheiden, die im Jardin des Plantes gesammelt werden. Sie betrachtet sie vom Boden aus, beschreibt sie im Detail und stellt sie sich in ihrem Garten vor… Aber immer überlässt sie die Baumkrone der Biene. Sie nimmt den Weg wieder auf, schlendert durch die Stadt und zählt ihre Schritte unter der Allee der alten Linden. Dann steigt sie ihrerseits in den Jardin Bergevin auf. Dort sucht sie die großen Bäume in der Stadtlandschaft und zeichnet ihren Weg von einem Garten zum anderen.

Start: Jardin des plantes

Italiano :

Con un’ape sopra la testa, una giardiniera e apicoltrice ci accompagna attraverso la città, di albero in albero. È così che osserva la città, misurandola. Osserva la loro architettura, li confronta e si diverte a distinguere i più grandi dai più piccoli raccolti nel Jardin des Plantes. Li contempla da terra e li dettaglia, immaginandoli nel suo giardino? Ma lascia sempre la parte superiore all’ape. Riprende il cammino e passeggia per la città, contando i passi sotto il viale di vecchi tigli. Poi si alza a sua volta nel Giardino Bergevin. Lì, cerca i grandi alberi nel paesaggio urbano e disegna il suo percorso da un giardino all’altro.

Partenza Jardin des plantes

Español :

Con una abeja sobre su cabeza, una jardinera y apicultora nos conduce por la ciudad, de árbol en árbol. Así es como inspecciona la ciudad, midiéndolos. Observa su arquitectura, las compara y se divierte distinguiendo las más grandes de las más pequeñas recogidas en el Jardin des Plantes. Las contempla desde el suelo y las detalla, imaginándolas en su jardín? Pero siempre, deja la parte superior a la abeja. Vuelve a tomar el camino, paseando por la ciudad, contando sus pasos bajo la avenida de viejos tilos. Luego se levanta a su vez en el Jardín Bergevin. Allí, busca los grandes árboles en el paisaje urbano y traza su camino de un jardín a otro.

Salida: Jardin des plantes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Normandie Tourisme