Informations pratiques

Bois-Sainte-Marie

Concert Con Brio Musique de Chambre

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Soirée de clôture du Festival Musique en Charolais-Brionnais

Concert Con Brio Récital violoncelle et piano

NN Sonate pour violoncelle et piano

Chostakovitch, Sonate pour violoncelle et piano op.40

Maja Bogdanovic au violoncelle, Guillaume Martigné au violoncelle et Juliana Steinbach au piano

le Festival Musique en Charolais-Brionnais c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Con Brio Musique de Chambre

L’événement Concert Con Brio Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais