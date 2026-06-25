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AGENDA · Bois-Sainte-Marie

Concert Con Brio Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie

samedi 8 août 2026 · Bois-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église Notre-Dame de la Nativité
Ville
71800 Bois-Sainte-Marie
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bois-Sainte-Marie

Concert Con Brio Musique de Chambre

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Soirée de clôture du Festival Musique en Charolais-Brionnais
Concert Con Brio Récital violoncelle et piano
NN Sonate pour violoncelle et piano
Chostakovitch, Sonate pour violoncelle et piano op.40
Maja Bogdanovic au violoncelle, Guillaume Martigné au violoncelle et Juliana Steinbach au piano

le Festival Musique en Charolais-Brionnais c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com   .

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Con Brio Musique de Chambre

L’événement Concert Con Brio Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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