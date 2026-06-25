Concert Con Brio Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie
samedi 8 août 2026 · Bois-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bois-Sainte-Marie
Concert Con Brio Musique de Chambre
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée de clôture du Festival Musique en Charolais-Brionnais
Concert Con Brio Récital violoncelle et piano
NN Sonate pour violoncelle et piano
Chostakovitch, Sonate pour violoncelle et piano op.40
Maja Bogdanovic au violoncelle, Guillaume Martigné au violoncelle et Juliana Steinbach au piano
le Festival Musique en Charolais-Brionnais c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert Con Brio Musique de Chambre
L’événement Concert Con Brio Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais