Informations pratiques

Bois-Sainte-Marie

Concert Transcendances

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.

Concert Transcendances

Soirée Origines & Transcendances .

Au programme

Copland Trio pour piano et cordes Vitebsk

Chostakovitch Trio pour piano et cordes n°2 op.67 (entracte)

Mendelssohn Trio pour piano et cordes n°2 op.66

Ayako Tanaka au violon, Éric-Maria Couturiera au violoncelle et Juliana Steinbach au piano

Le festival c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Transcendances

L’événement Concert Transcendances Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais