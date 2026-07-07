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AGENDA · Briant

Concert Contrastes Festival MECB Le Bourg Briant

vendredi 7 août 2026 · Le Bourg · Briant

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise
Ville
71110 Briant
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Briant

Concert Contrastes Festival MECB

Le Bourg Eglise Briant Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

KURTÁG In Nomine, pour clarinette
MOZART Quatuor pour piano et cordes K.478
BARTÓK Trio pour clarinette, violon et piano Contrastes
T.Cziger, G.Torossian, Ç.Tuncelli, G.Ben Ziony, G.Martigné, J.Steinbach

Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h.   .

Le Bourg Eglise Briant 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Contrastes Festival MECB

L’événement Concert Contrastes Festival MECB Briant a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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