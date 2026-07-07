Concert Contrastes Festival MECB Le Bourg Briant
vendredi 7 août 2026 · Le Bourg · Briant
Informations pratiques
Briant
Concert Contrastes Festival MECB
Le Bourg Eglise Briant Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
KURTÁG In Nomine, pour clarinette
MOZART Quatuor pour piano et cordes K.478
BARTÓK Trio pour clarinette, violon et piano Contrastes
T.Cziger, G.Torossian, Ç.Tuncelli, G.Ben Ziony, G.Martigné, J.Steinbach
Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h. .
Le Bourg Eglise Briant 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com
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English : Concert Contrastes Festival MECB
L’événement Concert Contrastes Festival MECB Briant a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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