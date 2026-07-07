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AGENDA · Briant

Concert Kreutzer Festival MECB Le Bourg Briant

vendredi 7 août 2026 · Le Bourg · Briant

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise
Ville
71110 Briant
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Briant

Concert Kreutzer Festival MECB

Le Bourg Eglise Briant Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

BEETHOVEN Sonate pour violon et piano n°9 op.47 Kreutzer
••• entracte •••
MENDELSSOHN Trio pour piano et cordes n°1 op.49
D.Rowland, M.Bogdanovic, J.Steinbach

Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h30.   .

Le Bourg Eglise Briant 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Kreutzer Festival MECB

L’événement Concert Kreutzer Festival MECB Briant a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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