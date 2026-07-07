Concert Kreutzer Festival MECB Le Bourg Briant

Informations pratiques

Briant

Concert Kreutzer Festival MECB

Le Bourg Eglise Briant Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

BEETHOVEN Sonate pour violon et piano n°9 op.47 Kreutzer

••• entracte •••

MENDELSSOHN Trio pour piano et cordes n°1 op.49

D.Rowland, M.Bogdanovic, J.Steinbach

Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h30. .

Le Bourg Eglise Briant 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Kreutzer Festival MECB

L’événement Concert Kreutzer Festival MECB Briant a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III