Concert Kreutzer Festival MECB Le Bourg Briant
vendredi 7 août 2026 · Le Bourg · Briant
Informations pratiques
Briant
Concert Kreutzer Festival MECB
Le Bourg Eglise Briant Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
BEETHOVEN Sonate pour violon et piano n°9 op.47 Kreutzer
••• entracte •••
MENDELSSOHN Trio pour piano et cordes n°1 op.49
D.Rowland, M.Bogdanovic, J.Steinbach
Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h30. .
Le Bourg Eglise Briant 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com
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English : Concert Kreutzer Festival MECB
L’événement Concert Kreutzer Festival MECB Briant a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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