Concert Cordes percutées Église Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Concert Cordes percutées

Église Place de l’Église Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Aux côtés de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, la percussionniste Adélaïde Ferrière revisite les chefs-d’œuvre de l’âge d’or baroque. Orchestre et soliste se répondent avec énergie et finesse, offrant au public un spectacle aussi brillant que jubilatoire.

Aux côtés de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, la percussionniste Adélaïde Ferrière revisite les chefs-d’œuvre de l’âge d’or baroque. Dans un dialogue musical inspiré du concertare , orchestre et soliste se répondent avec énergie et finesse, offrant au public un spectacle aussi brillant que jubilatoire. .

Église Place de l’Église Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Concert Cordes percutées

Alongside the Normandy Rouen Opera Ensemble, percussionist Adélaïde Ferrière reinterprets the masterpieces of the Baroque golden age. The orchestra and soloist engage in a dynamic and refined dialogue, treating the audience to a performance that is as brilliant as it is exhilarating.

L’événement Concert Cordes percutées Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge