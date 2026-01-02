Houlgate à la Belle Époque Départ de l’office de tourisme Houlgate

Houlgate à la Belle Époque

Départ de l'office de tourisme 10 Boulevard des Belges Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-25 2026-04-08 2026-04-22 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-10-21

Entre patrimoine balnéaire architectural et quartier Belle Époque, cette visite vous permet d’en apprendre plus sur la mode des bains de mer et son influence sur le développement de Houlgate. Inscription obligatoire dans l’un de nos 4 offices de tourisme ou en ligne.

Inscription obligatoire dans l’un de nos 4 offices de tourismes ou en ligne sur www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique. .

+33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Houlgate à la Belle Époque

Between the architectural heritage of the seaside and the Belle Époque district, this tour allows you to learn more about the fashion for sea bathing and its influence on the development of Houlgate. Registration required at one of our 4 tourist offices or online.

