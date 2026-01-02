Houlgate, villas et jardins Départ de l’office de tourisme Houlgate

Houlgate, villas et jardins

Préparez-vous à un voyage à travers les styles et l’histoire grâce à la fantaisie des jardins et des villas, et découvrez la partie Est de la station jusqu’à l’ancienne chapelle ! Inscription obligatoire sur place ou en ligne. Pente et escaliers, déconseillé aux personnes ayant du mal à se déplacer.

Pour cette visite guidée dans les rues de Houlgate, préparez-vous à un voyage à travers les styles et l’histoire grâce à la fantaisie des jardins et des villas, et découvrez la partie Est de la station jusqu’à l’ancienne chapelle !

Pente et escaliers, déconseillé aux poussettes et personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Inscription obligatoire dans l'un de nos 4 offices de tourismes ou en ligne sur www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique.

English : Houlgate, villas et jardins

Prepare yourself for a journey through styles and history with the fantasy of gardens and villas, and discover the eastern part of the resort all the way to the old chapel! Registration required on site or online. Slope and stairs, not recommended for people with mobility problems.

