Concert: Cordes sensibles par l’OSPB Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Concert: Cordes sensibles par l’OSPB

Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:00:00

fin : 2027-03-06 21:15:00

Date(s) :

2027-03-06

Entre différentes formes de mélancolie, l’orchestre à cordes nous emmène dans un voyage entre douleur retenue, regrets, romantisme, mais aussi vers cette étrange beauté qui naît parfois de l’obscurité. De la nostalgie crépusculaire de Gustav Mahler aux élans déchirants de Karl Amadeus Hartmann, la musique est une voix capable de

dire l’indicible. Le violon de Marina Behereche traversant ce paysage,

entre plainte et résistance.

À cette gravité répond ensuite un autre visage passionné celui des souvenirs, des ombres et des rêves. Les larmes de joie d’Edward Elgar rencontrent les somptueuses couleurs de Franz Schreker, avant que l’énergie hypnotique de Wojciech Kilar le compositeur du

Dracula de F. Coppola ne nous emporte dans un dernier élan, un dernier tourbillon où la tristesse devient matière poétique, souffle dramatique et puissance de vie. .

Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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L’événement Concert: Cordes sensibles par l’OSPB Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque