Concert: Cordes sensibles par l’OSPB Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Concert: Cordes sensibles par l’OSPB Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz samedi 6 mars 2027.
Saint-Jean-de-Luz
Concert: Cordes sensibles par l’OSPB
Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 20:00:00
fin : 2027-03-06 21:15:00
Date(s) :
2027-03-06
Entre différentes formes de mélancolie, l’orchestre à cordes nous emmène dans un voyage entre douleur retenue, regrets, romantisme, mais aussi vers cette étrange beauté qui naît parfois de l’obscurité. De la nostalgie crépusculaire de Gustav Mahler aux élans déchirants de Karl Amadeus Hartmann, la musique est une voix capable de
dire l’indicible. Le violon de Marina Behereche traversant ce paysage,
entre plainte et résistance.
À cette gravité répond ensuite un autre visage passionné celui des souvenirs, des ombres et des rêves. Les larmes de joie d’Edward Elgar rencontrent les somptueuses couleurs de Franz Schreker, avant que l’énergie hypnotique de Wojciech Kilar le compositeur du
Dracula de F. Coppola ne nous emporte dans un dernier élan, un dernier tourbillon où la tristesse devient matière poétique, souffle dramatique et puissance de vie. .
Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Concert: Cordes sensibles par l’OSPB
L’événement Concert: Cordes sensibles par l’OSPB Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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