Festival de force basque Fronton municipal Saint-Jean-de-Luz

Festival de force basque

Fronton municipal 1 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

2026-07-20

2026-07-20

2026-07-20

Jeux traditionnels tir à la corde, lever de charrette, ramassage des épis de maïs, démonstration de bûcherons… avec la participation du public.

Réservation à l’Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz au 05.59.26.03.16 ou en ligne sur www.saint-jean-de-luz.com .

+33 5 59 26 13 93 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

