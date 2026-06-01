Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger
Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger vendredi 26 juin 2026.
Mésanger
Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle
Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venez assister au concert de Crash & Strass le vendredi 26 juin à la guinguette Le Parallèle.
Variété quantique 100% version française.
Boissons, crêpes et planches apéritives sur place. .
Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attend the Crash & Strass concert on Friday June 26 at the guinguette Le Parallèle.
L’événement Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2026-06-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Mésanger (Loire-Atlantique)
- Histoires cousues Biblio’fil Rue des Arts Mésanger 13 juin 2026