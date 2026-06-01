Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger

Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Plan d’eau du pont Cornouaille

Adresse : Guinguette Le Parallèle

Ville : 44522 Mésanger

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mésanger

Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez assister au concert de Crash & Strass le vendredi 26 juin à la guinguette Le Parallèle.
Variété quantique 100% version française.

Boissons, crêpes et planches apéritives sur place.   .

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend the Crash & Strass concert on Friday June 26 at the guinguette Le Parallèle.

L’événement Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2026-06-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Mésanger (Loire-Atlantique)