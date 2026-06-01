Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger vendredi 26 juin 2026.

Mésanger

Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez assister au concert de Crash & Strass le vendredi 26 juin à la guinguette Le Parallèle.

Variété quantique 100% version française.

Boissons, crêpes et planches apéritives sur place. .

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Attend the Crash & Strass concert on Friday June 26 at the guinguette Le Parallèle.

L’événement Concert Crash & Strass Guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2026-06-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis