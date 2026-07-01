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AGENDA · Quimperlé

Concert Crazy Coconut Jazz Band La Loco Quimperlé

dimanche 19 juillet 2026 · La Loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Loco
Adresse
33 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert Crazy Coconut Jazz Band

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Le Crazy Coconut Jazz Band,
Une bande de joyeux lurons sexagénaires déterminés à vous faire swinguer sur de bons vieux standards de Jazz Swing et Jazz New Orleans !   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert Crazy Coconut Jazz Band Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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