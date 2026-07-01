AGENDA · Quimperlé
Concert Crazy Coconut Jazz Band La Loco Quimperlé
dimanche 19 juillet 2026 · La Loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert Crazy Coconut Jazz Band
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Crazy Coconut Jazz Band,
Une bande de joyeux lurons sexagénaires déterminés à vous faire swinguer sur de bons vieux standards de Jazz Swing et Jazz New Orleans ! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Crazy Coconut Jazz Band Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Modelage et sculpture en terre L’Îlot Bleu Quimperlé 15 juillet 2026
- Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes Place de la Salle Omnisports Quimperlé 15 juillet 2026
- Après-midi jeux dans la médiathèque Médiathèque Quimperlé 15 juillet 2026
- Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé 15 juillet 2026
- Initiation au modelage Atelier Dégourdi Quimperlé 15 juillet 2026