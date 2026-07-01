Concert Crazy Coconut Jazz Band La Loco Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Concert Crazy Coconut Jazz Band

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Crazy Coconut Jazz Band,

Une bande de joyeux lurons sexagénaires déterminés à vous faire swinguer sur de bons vieux standards de Jazz Swing et Jazz New Orleans ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Crazy Coconut Jazz Band Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS