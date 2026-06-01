Concert d’accordéon, Parc du Tilleul, Le Mesnil-Simon
Concert d’accordéon, Parc du Tilleul, Le Mesnil-Simon samedi 13 juin 2026.
Concert d’accordéon Samedi 13 juin, 17h00 Parc du Tilleul Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Les ensembles des conservatoires de l’Agglo du Pays de Dreux et de Gaillon se réunissent pour un petit concert au Mesnil-Simon. Venez profiter de ce moment musical en plein air, sous la halle du parc du Tilleul !
Entrée libre et gratuite.
Parc du Tilleul 4 Rue de la Libération 28260 Le Mesnil-Simon Le Mesnil-Simon 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Un concert des ensembles d’accordéons des conservatoires de l’Agglo du Pays de Dreux et de Gaillon. concert accordéon