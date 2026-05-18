Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française Route de Forges Buchy
dimanche 6 décembre 2026 · Route de Forges · Buchy
Informations pratiques
Buchy
Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française
Route de Forges La Halle en Scène Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 13:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Bouge la Scène vous invite à un rendez-vous musical exceptionnel avec Amaury Vassili et son nouveau spectacle Hommage à la chanson française ce dimanche 6 décembre.
Artiste incontournable de la scène française, Amaury Vassili revisite avec sensibilité et élégance les plus grands titres qui ont marqué notre patrimoine musical. Porté par une voix remarquable et une présence scénique reconnue, il propose un voyage à travers les chansons qui ont traversé les générations et continuent d’émouvoir le public.
Découvrez également en première partie Les Swingin’Spoons , un groupe au style pétillant qui revisite de nombreux standards dans un univers swing, jazz et festif.
Ouverture des portes 13h30
Début du spectacle 15h
Venez partager un après-midi placé sous le signe de l’émotion, de la convivialité et de la chanson française. .
Route de Forges La Halle en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 53 61 43 caillypatrimoinevivant@gmail.com
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English : Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française
L’événement Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française Buchy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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