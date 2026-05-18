Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française Route de Forges Buchy

Informations pratiques

Buchy

Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française

Route de Forges La Halle en Scène Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 13:30:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Bouge la Scène vous invite à un rendez-vous musical exceptionnel avec Amaury Vassili et son nouveau spectacle Hommage à la chanson française ce dimanche 6 décembre.

Artiste incontournable de la scène française, Amaury Vassili revisite avec sensibilité et élégance les plus grands titres qui ont marqué notre patrimoine musical. Porté par une voix remarquable et une présence scénique reconnue, il propose un voyage à travers les chansons qui ont traversé les générations et continuent d’émouvoir le public.

Découvrez également en première partie Les Swingin’Spoons , un groupe au style pétillant qui revisite de nombreux standards dans un univers swing, jazz et festif.

Ouverture des portes 13h30

Début du spectacle 15h

Venez partager un après-midi placé sous le signe de l’émotion, de la convivialité et de la chanson française. .

Route de Forges La Halle en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 53 61 43 caillypatrimoinevivant@gmail.com

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English : Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française

L’événement Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française Buchy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin