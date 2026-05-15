Atelier éveil à la ferme La Grande Loge Buchy
Atelier éveil à la ferme La Grande Loge Buchy samedi 18 juillet 2026.
Buchy
Atelier éveil à la ferme
La Grande Loge Dessine moi un Mouton Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-13
Lors de l’atelier éveil à la ferme (2 ans 5 ans), les enfants font des découvertes sensorielles et commencent ou améliorent leur langage auprès des animaux. Grâce à des activités et jeux d’éveil, ils développent leurs sens aux cotés des animaux de la ferme.
Ainsi ils découvrent par exemple que le poil doux du chien ou du lapin est tout à fait différent de celui du poney, de la chèvre et encore plus du cochon ! Ils sentent la douceur des plumes des poules … ce contact contribue à développer la confiance en soi, la concentration, l’observation et invite l’enfant à l’apprentissage autonome. Ces moments permettent également d’appréhender les habiletés sociales.
Ces ateliers durent 1h30 environ.
Les frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés payent leur place et participent à l’atelier également.
Pensez aux vêtements qui ne craignent pas, et des chaussures adaptées ! Vous venez dans une ferme où les animaux vivent dehors toute l’année ! En cas de pluie ponctuelle, l’atelier est maintenu. .
La Grande Loge Dessine moi un Mouton Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 99 64 26 dessinemoiunmouton76@gmail.com
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English : Atelier éveil à la ferme
L’événement Atelier éveil à la ferme Buchy a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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