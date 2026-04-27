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Visite de Buchy Buchy

Visite de Buchy Buchy vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 76750 Buchy

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Buchy

Visite de Buchy

Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Connaissez-vous Buchy, cette bourgade commerçante située à la croisée des chemins ?
Guidés par Duncan de l’Office de tourisme, partez à la découverte de ses halles séculaires, de son histoire de l’eau et ses autres secrets.
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Buchy le 15 mai à 16h.
Durée de la visite environ 1h.   .

Place du Général de Gaulle Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 19 90  contact@normandie-caux-vexin.com

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English : Visite de Buchy

L’événement Visite de Buchy Buchy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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