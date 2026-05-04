Concert Disney Route de Forges Buchy

Buchy

Concert Disney

Route de Forges Halle en scène Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert Disney à Buchy

Plongez dans la magie des plus grandes musiques Disney lors d’un concert exceptionnel à la Halle en Scène de Buchy, le dimanche 14 juin à 15h00.

L’Harmonie de Forges-les-Eaux et l’Orchestre Legacy uniront leurs talents pour vous offrir un moment musical féerique, accessible à toute la famille.

Les réservations par téléphone sont ouvertes dès maintenant aux numéros indiqués sur l’affiche.

Vous pouvez également réserver en mairie de Buchy, lors des permanences

Tous les lundis et samedis à partir du 18 mai, sauf le lundi 25 mai.

Besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à contacter directement l’organisateur par téléphone au 07 81 41 25 86 ou 06 27 25 65 23. .

Route de Forges Halle en scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 41 25 86 associationgm@gmail.com

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English : Concert Disney

L’événement Concert Disney Buchy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin