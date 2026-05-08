Atelier petits fermiers Dessine moi un Mouton Buchy

Buchy

Atelier petits fermiers

Dessine moi un Mouton 2139 Route de la Gare Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’atelier petits fermiers (5 ans 12 ans environ) contribue à développer l’autonomie et l’apprentissage en observant et en faisant ses propres expériences.

Les activités qui sont proposées aux enfants sont toujours dans une liberté encadrée , afin qu’ils puissent se sentir libres d’imaginer, créer, communiquer et s’émerveiller de la nature et des animaux.

Les enfants sont encouragés à l’initiative afin qu’ils se sentent importants, fiers de leur travail, qu’ils prennent davantage confiance en eux.

Au cours de ces activités auprès des animaux, ils développent langage, écoute, empathie, entraide, concentration, goût de l’effort, et habiletés sociales.

Pour cette tranche d’âge, les enfants peuvent participer sans un parent. .

Dessine moi un Mouton 2139 Route de la Gare Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 99 64 26 dessinemoiunmouton76@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier petits fermiers

L’événement Atelier petits fermiers Buchy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin