Cours de dessin et peinture avec Isabelle Beaussant Buchy

Le lundi de 18h30 à 20h et le mardi de 14h30 à 16h et de 18h à 19h30 (hors vacances scolaires), venez apprendre ou perfectionner vos technique de dessin avec Isabelle Beaussant à l’atelier du Clos de la ferme.

Les ateliers sont ouvert pour les adultes et les enfants.

Isabelle Beaussant De Pas est diplômée des Beaux-Arts de Versailles, spécialisé en peinture, dessin et gravure. Elle enseigne depuis 2008.

Si vous voulez découvrir son art, tout ce passe sur son site internet isabelle.beaussant.com

Si vous désirez plus d’information n’hésitez pas à la contacter. .

Clos de la Ferme Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 89 71 39 isabelle.beaussant@gmail.com

