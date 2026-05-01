Buchy

Fête de la pentecôte

Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous du 23 au 25 mai dans le centre-bourg de Buchy pour un week-end festif et convivial !

Au programme

Samedi des enfants avec présence de mascottes, concours et défilé de vélos, draisiennes et autres véhicules décorés (sur inscription) de 15h00 à 17h00

Défilés de corso fleuri

– Dimanche à 15h30 et 22h00

– Lundi à 15h30

Il y aura une fête foraine tout le week-end et grand marché le lundi matin.

Nous vous attendons nombreux pour ces 3 jours d’animations ! .

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesdebuchy@gmail.com

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English : Fête de la pentecôte

L’événement Fête de la pentecôte Buchy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin