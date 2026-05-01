Fête de la pentecôte Buchy
Fête de la pentecôte Buchy samedi 23 mai 2026.
Buchy
Fête de la pentecôte
Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous du 23 au 25 mai dans le centre-bourg de Buchy pour un week-end festif et convivial !
Au programme
Samedi des enfants avec présence de mascottes, concours et défilé de vélos, draisiennes et autres véhicules décorés (sur inscription) de 15h00 à 17h00
Défilés de corso fleuri
– Dimanche à 15h30 et 22h00
– Lundi à 15h30
Il y aura une fête foraine tout le week-end et grand marché le lundi matin.
Nous vous attendons nombreux pour ces 3 jours d’animations ! .
Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesdebuchy@gmail.com
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English : Fête de la pentecôte
L’événement Fête de la pentecôte Buchy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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