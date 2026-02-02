Mini Camp immersif à la ferme Buchy

Buchy

Mini Camp immersif à la ferme

Dessine-moi un mouton Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-20 2026-08-06 2026-08-17

Cet été, Dessine-moi un mouton organise 4 Mini Camp immersif à la ferme pour vos enfants.

Ce mini camp est pensé comme une immersion nature, pour favoriser l’autonomie, la découverte et le lien avec les animaux pour les enfants de 5 à 12 ans.

Au programme

Pendant deux jours, vos enfants vivront au rythme de la ferme. Ils approchent les animaux au quotidien, participent à leurs soins, observent, aident, apprennent… toujours à leur rythme.

Chaque jour, il faudra nourrir les animaux, nettoyer leurs abreuvoirs, litière, vérifier leur état de santé, et améliorer leur cadre de vie avec les idées des enfants.

Une fois les tâches nécessaires effectués, les journées de chaque camp sera animé différemment selon la météo, les besoins des animaux, les âges et envies des enfants… mais il y a aura toujours des jeux, activités, balades et ateliers en lien avec les animaux et la nature ! Ils partagent aussi des moments de vie ensemble autour des repas et profitent d’une vraie expérience en plein air.

La nuit se fait sous tente, dans un cadre sécurisé et encadré, pour vivre une première expérience en dehors de la maison, en toute confiance. Les filles et les garçons sont séparés, ainsi que l’encadrante. Hébergement à l’abri si intempéries ou grosse chaleur.

Attention, les propriétaires possèdent des chiens. Si votre enfant a une très grosse peur des chiens, il est recommandé de passer d’abord une journée à la ferme pour les rencontrer et faire un début de désensibilisation.

Petit groupe de 6 enfants maximum. .

Dessine-moi un mouton Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 99 64 26 dessinemoiunmouton76@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini Camp immersif à la ferme

L’événement Mini Camp immersif à la ferme Buchy a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin