Buchy

Week-end de Pentecôte

40 Rue des Halles Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-25 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez partager un moment convivial lors du week-end de Pentecôte au Little Garden !

Au menu Barbecue ! .

40 Rue des Halles Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie littlegardenbuchy@gmail.com

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English : Week-end de Pentecôte

L’événement Week-end de Pentecôte Buchy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin