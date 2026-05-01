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Week-end de Pentecôte Buchy

Week-end de Pentecôte Buchy samedi 23 mai 2026.

Adresse : 40 Rue des Halles

Ville : 76750 Buchy

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Buchy

Week-end de Pentecôte

40 Rue des Halles Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-25 20:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez partager un moment convivial lors du week-end de Pentecôte au Little Garden !
Au menu Barbecue !   .

40 Rue des Halles Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie   littlegardenbuchy@gmail.com

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English : Week-end de Pentecôte

L’événement Week-end de Pentecôte Buchy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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