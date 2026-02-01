Concert : Dan Black (ex-The Servant) au Pop-Up du Label

Révélé au début des années 2000 avec The Servant, Dan Black a marqué toute une génération avec des titres devenus cultes comme Orchestra et Cells. Après la séparation du groupe, il développe un projet solo à la croisée de la pop, de l’électronique et de l’orchestral. Son album UN (2009) est porté par le titre Symphonies, dont une version enregistrée avec Kid Cudi lui ouvre une reconnaissance internationale.

En parallèle, Dan Black s’impose comme producteur et co-auteur, notamment en France où il collabore étroitement avec Louane (Jour 1, Avenir, Chambre 12). En 2025, il réenregistre Orchestra avec elle pour les 20 ans du morceau, qui connaît une nouvelle forte exposition en radio.

Ce concert parisien sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir son univers live, ainsi que les titres de son dernier EP solo, dans un cadre intime et immersif.

Infos :

Le Pop-Up du Label – 14 rue Abel, 75012 Paris

Mercredi 19 février

Dan Black

Le jeudi 19 février 2026

de 19h30 à 22h30

payant Public jeunes et adultes.

Pop up du label Pop up du label



