Concert dans la ville Salle des fêtes Monget

Monget

Concert dans la ville

Salle des fêtes 95 Route de Montagut Monget Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

La commune de Monget s’associe à l’opération Bordeaux Live Opéra qui permet à l’Opéra National de Bordeaux de retransmettre gratuitement et en direct dans la salle des fêtes le spectacle suivant

Don Quichotte dansé par le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Entrée gratuite.

La commune de Monget s’associe à l’opération Bordeaux Live Opéra qui permet à l’Opéra National de Bordeaux de retransmettre gratuitement et en direct dans la salle des fêtes le spectacle suivant

Don Quichotte dansé par le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Entrée gratuite. .

Salle des fêtes 95 Route de Montagut Monget 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 24 33

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English : Concert dans la ville

The town of Monget is partnering with the Bordeaux Live Opera initiative, which allows the Bordeaux National Opera to broadcast the following performance live and free of charge in the village hall:

Don Quixote, performed by the Bordeaux National Opera Ballet

Free admission.

L’événement Concert dans la ville Monget a été mis à jour le 2026-06-17 par Landes Chalosse