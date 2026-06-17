Concert dans la ville Salle des fêtes Monget
Concert dans la ville Salle des fêtes Monget mardi 7 juillet 2026.
Monget
Concert dans la ville
Salle des fêtes 95 Route de Montagut Monget Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
La commune de Monget s’associe à l’opération Bordeaux Live Opéra qui permet à l’Opéra National de Bordeaux de retransmettre gratuitement et en direct dans la salle des fêtes le spectacle suivant
Don Quichotte dansé par le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
Entrée gratuite.
La commune de Monget s’associe à l’opération Bordeaux Live Opéra qui permet à l’Opéra National de Bordeaux de retransmettre gratuitement et en direct dans la salle des fêtes le spectacle suivant
Don Quichotte dansé par le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
Entrée gratuite. .
Salle des fêtes 95 Route de Montagut Monget 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 24 33
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English : Concert dans la ville
The town of Monget is partnering with the Bordeaux Live Opera initiative, which allows the Bordeaux National Opera to broadcast the following performance live and free of charge in the village hall:
Don Quixote, performed by the Bordeaux National Opera Ballet
Free admission.
L’événement Concert dans la ville Monget a été mis à jour le 2026-06-17 par Landes Chalosse
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